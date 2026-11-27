Entre maintien de taux longs élevés, inquiétudes sur le financement des acteurs de l'intelligence artificielle et décrochage budgétaire français, Ostrum AM a présenté à la presse les convictions qui guideront sa stratégie pour 2027.

Qu'il semble désormais loin le temps des taux faméliques - voire négatifs... Et l'année 2027 devrait nous en éloigner encore davantage. En effet, l'inflation devrait rester soutenue, alimentée par la relocalisation des chaînes de production, les besoins d'investissement colossaux (défense, transition énergétique, IA) et des prix de l'énergie toujours sous tension en raison du conflit au Moyen-Orient.

"Il faut garder à l'esprit qu'on devrait conserver des niveaux de taux nominaux et de taux réels élevés aux Etats-Unis et en zone euro en 2027, assortis d'une volatilité qui va continuer d'être alimentée par la multiplication des risques", prévient d'ailleurs Gaëlle Malléjac, directrice des gestions d'Ostrum AM, lors d'un rendez-vous avec la presse le 24 novembre.

Selon Axel Botte, responsable de la stratégie marchés, la croissance américaine devrait atterrir en douceur à 1,9% cette année, avec une inflation à 2,7%, de quoi pousser la Réserve fédérale à porter son taux directeur à 4,25% en décembre 2026. "On devrait alors avoir une fin de cycle de remontée des taux, mais pas de baisse", abonde Alexandre Caminade, directeur des gestions taux souverains.

En Europe, en revanche, il se peut que la BCE doive encore serrer un peu la vis, avec deux hausses attendues d'ici mars 2027 pour atteindre un taux de dépôt de 3% , afin d'éviter que la hausse des prix ne se propage aux salaires.

IA : un maillon faible, les "néoclouds"

L'intelligence artificielle reste le grand moteur de l'économie américaine, mais la facture commence à donner le vertige aux marchés du crédit. Les investissements annuels des géants du secteur (Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, SpaceX et Oracle) devraient pratiquement doubler pour frôler les 1 400 milliards de dollars en 2027.

Selon les experts d'Ostrum AM, le vrai danger ne viendra pas forcément de ces mastodontes, mais plutôt de leurs sous-traitants spécialisés : les "néoclouds" (comme CoreWeave ou Nebius). Ces acteurs achètent à crédit des montagnes de puces Nvidia pour louer de la puissance de calcul à l'heure. "Ils sont moins gros et moins visibles, mais [...] se financent aussi sur le crédit privé", préviennent les gérants précisant qu'un coup d'arrêt brutal pourrait déclencher "une crise financière qui dépasserait le seul écosystème de l'IA".

En Bourse, cette question de la rentabilité réelle des investissements rend déjà les opérateurs fébriles. Frédéric Leguay, responsable de la gestion actions fondamentales, juge les attentes de croissance des bénéfices dans le secteur de la tech ( 45% espérés en 2027) "un petit peu tendues". Pour le début de l'année, il recommande donc de ne pas tout miser sur la croissance et de rééquilibrer les portefeuilles entre valeurs cycliques et défensives.

La France devient le "pays le plus risqué de la zone euro

"Enfin, alors que l'Allemagne récolte les fruits de son plan de relance et que l'Espagne joue les locomotives, la France fait figure de vilain petit canard en Europe. Selon Ostrum AM, sans correction de trajectoire, le déficit public hexagonal glisserait vers 7% du PIB et la dette frôlerait les 131% du PIB en 2030, imposant un effort d'économies titanesque estimé à 140 milliards d'euros.

Les marchés obligataires sanctionnent déjà cette dérive, d'autant que le Trésor français devra placer plus de 60% de ses 340 MdsEUR d'émissions brutes dès le premier semestre 2027, en plein coeur de la séquence électorale.

"Aujourd'hui, la France a le statut de pays le plus risqué de la zone euro", tranche Alexandre Caminade, soulignant que la dette française affiche désormais le "bêta le plus élevé" du marché européen, réagissant plus nerveusement que celle de ses voisins au moindre soubresaut.

La Bourse de Paris n'est pas épargnée : le marché français accuse un retard de performance de 25% sur trois ans par rapport à la zone euro, plombé par la panne de croissance des bénéfices de ses entreprises (-20 points par rapport à la moyenne européenne) et les difficultés du luxe et de l'automobile. Frédéric Leguay pose toutefois un oeil optimiste sur la seconde moitié de 2027 : une fois les élections passées et l'horizon politique éclairci, la cote française pourrait offrir un beau terrain de rattrapage.