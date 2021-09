Ossiam prévoit, à court terme, une croissance de l'économie américaine

"Mais si l'inflation ou d'autres risques macroéconomiques conduisent à une hausse des taux, les perspectives deviendront immédiatement plus compliquées, ce qui, dans un marché aussi surévalué, pourrait avoir des impacts négatifs majeures", avertit Carmine de Franco.

"En effet, maintenant que nous avons pratiquement retrouvé les niveaux d'avant la pandémie, mais avec 5 millions de chômeurs supplémentaires et un marché boursier américain à des niveaux records, les perspectives de croissance deviennent mécaniquement plus incertaines", explique Carmine de Franco.

"Notre scénario central prévoit une croissance positive de l'économie américaine, du moins à court terme. La différence par rapport au second semestre 2020 se situe au niveau de la volatilité", écrit l'économiste.

(AOF) - Le marché boursier américain a été le premier à récupérer ses pertes en mars 2020 et à établir une succession de nouveaux records. À quoi les investisseurs doivent-ils s'attendre d'ici la fin de l'année ? Carmine de Franco, responsable de la recherche chez Ossiam livre des éléments de réponse.

