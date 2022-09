Ossiam adopte les indices Bloomberg Paris-Aligned pour sa gamme d’ETFs “Article 9"

Les stratégies PAB d'Ossiam favorisent les entreprises dont les objectifs de réduction des GES sont certifiés et fondés sur des données scientifiques. Elles excluent les entreprises qui nuisent de manière significative aux objectifs environnementaux (DNSH) et appliquent également des exclusions de base.

Cela implique de réduire globalement les GES d'au moins 50 % par rapport à l'année de référence 2020, et sur un rythme de -7% de GES par an jusqu'en 2050.

(AOF) - Ossiam lance une gamme de huit ETFs indexés sur les Bloomberg Paris-Aligned Benchmarks (PABs) couvrant tous les principaux marchés actions développés. Ces ETFs sont domiciliés au Luxembourg ou en Irlande: il ont été nouvellement créés ou sont des évolutions d'anciens fonds indiciels. Les nouvelles stratégies passives proposées dans le cadre de ces fonds sont conformes à l'article 9 du règlement SFDR de l'Union Européenne et sont alignées sur les objectifs fixés par l'Accord de Paris.

