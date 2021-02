Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osram : porté par le rebond du secteur automobile Cercle Finance • 09/02/2021 à 15:26









(CercleFinance.com) - Osram, groupe allemand d'éclairage, a déclaré avoir connu un début d'exercice 'remarquable', avec le rebond rapide du secteur automobile et d'autres industries permettant de remplir le carnet de commandes. La société munichoise a annoncé ce matin un chiffre d'affaires de 840 millions d'euros lors des trois derniers mois de l'année 2020, stable d'une année sur l'autre à base comparable, mais en hausse de 14% en séquentiel. L'EBITDA s'établit à 162 millions d'euros, contre 114 millions d'euros un an plus tôt, soit une marge de 19,3%, contre seulement 13% il y a un an. Le mois dernier, Osram a relevé ses perspectives pour l'exercice, citant 'des développements commerciaux extrêmement positifs' et la 'reprise rapide' du marché automobile.

Valeurs associées OSRAM LICHT XETRA -0.42%