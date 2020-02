Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osram : objectif d'économies relevé Cercle Finance • 18/02/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Revendiquant des 'progrès plus rapides que prévu dans ses programmes d'efficiences', Osram annonce un relèvement de son objectif d'économies, le faisant ainsi passer de 220 initialement à 300 millions d'euros à horizon 2022. 'Ensemble, les mesures conduites individuellement dans les différentes activités ont déjà réussi à atteindre des résultats significatifs dans le résultat opérationnel du premier trimestre de l'exercice en cours', explique le spécialiste des solutions d'éclairage. Le groupe allemand souligne que sur cette période, son EBITDA ajusté a augmenté de 22% à 114 millions d'euros, soit une marge améliorée de 1,7 point à 13% pour un chiffre d'affaires stable à 873 millions d'euros.

Valeurs associées OSRAM LICHT XETRA -0.23%