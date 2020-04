Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osram : nomination d'un nouveau CFO Cercle Finance • 07/04/2020 à 12:34









(CercleFinance.com) - Le groupe d'éclairage allemand Osram annonce ce mardi la nomination d'un directeur du conglomérat allemand Werhahn, en tant que nouveau directeur financier. Kathrin Dahnke, 59 ans, succède ainsi à Ingo Bank, 51 ans, à partir du 1er mai. Au cours de sa carrière, Dahnke a travaillé dans la société allemande de soins de la peau Beiersdorf. Il a également occupé des postes au conseil de surveillance de l'opérateur aéroportuaire allemand Fraport.

Valeurs associées OSRAM LICHT XETRA +1.43%