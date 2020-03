Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osram : ne pourra pas atteindre ses objectifs 2020 Cercle Finance • 19/03/2020 à 12:24









(CercleFinance.com) - En raison de la pandémie de COVID-19, le groupe d'éclairage allemand Osram a déclaré qu'il ne pourra pas atteindre ses objectifs pour l'exercice 2020. Citant des défis opérationnels et financiers 'sans précédent' et l'incertitude entourant la situation pour les semaines à venir, Osram a déclaré que l'impact de la pandémie sur ses activités ne peut être ni déterminé ni quantifié pour le moment. Mais la société indique que ses activités dans le secteur automobile, une industrie actuellement en difficulté, ont représenté plus de 50% de ses ventes au cours de l'exercice 2019. Osram prépare actuellement un ensemble complet de mesures supplémentaires, y compris la fermeture temporaire de certaines de ses installations de production.

Valeurs associées OSRAM LICHT XETRA +36.94%