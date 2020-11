Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osram : le chiffre d'affaires chute de 20,1% au 4e trimestre Cercle Finance • 06/11/2020 à 10:02









(CercleFinance.com) - A l'issue du 4e trimestre de son exercice 2020, Osram enregistre un chiffre d'affaires de 739 millions d'euros, en recul de 20,1% par rapport au 4e trimestre 2019. Dans le même temps, l'EBITDA ajusté perd 17,4%, à 71 millions d'euros. Sur l'année fiscale 2020, le chiffre d'affaires atteint 3,04 milliards d'euros, en recul de 12,3%. Pour l'exercice 2021, Osram s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 6 et 10% et une marge d'EBITDA ajusté de 9 à 11%. 'Cette prévision est basée sur l'hypothèse que les effets de la pandémie de COVID-19 seront surmontés au cours de l'exercice 2021', précise Osram.

Valeurs associées OSRAM LICHT XETRA -0.69%