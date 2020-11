Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osram : la taille du directoire va être réduite Cercle Finance • 05/11/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le spécialiste allemand de l'éclairage Osram a annoncé jeudi que son conseil de surveillance avait décidé de ramener la taille du directoire de trois à deux membres et de mettre fin par anticipation au contrat du directeur technologique du groupe, Stefan Kampmann. Dans son communiqué, Osram justifie sa décision par la perspective d'une prochaine réorganisation de ses activités technologiques dans le cadre de sa fusion avec le fabricant autrichien de capteurs ams.

Valeurs associées OSRAM LICHT XETRA +0.19%