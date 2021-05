Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osram : la directrice financière sur le départ Cercle Finance • 27/05/2021 à 16:08









(CercleFinance.com) - Osram a annoncé jeudi que sa directrice financière quitterait son poste à la fin du mois de juin, soit un peu plus d'un an après son entrée en fonction. Le spécialiste allemand de l'éclairage justifie le départ de Kathrin Dahnke par la perspective d'un retrait de la cote d'ici à la fin juin, dû à son rapprochement avec ams, un projet appelé selon lui à réduire le rôle de directeur financier à sa portion congrue. C'est Ingo Bank, le directeur général d'Osram, qui reprendra le rôle de directeur financier après son départ.

Valeurs associées OSRAM LICHT XETRA -0.10%