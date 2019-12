Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osram : démarre les discussions avec Ams concernant la fusion Cercle Finance • 09/12/2019 à 12:13









(CercleFinance.com) - Le groupe d'éclairage allemand Osram indique avoir entamé des discussions avec Ams, à la suite de l'OPA réussie du fabricant de capteurs autrichien, en vue de finaliser leur fusion au second semestre 2020. Les deux entreprises envisagent ainsi de devenir un 'champion de classe mondiale en photonique et capteurs', selon Osram. La fusion est toujours soumise aux approbations habituelles des autorités anti-concurrence, et devraient être obtenues d'ici l'été 2020. La fusion pourrait alors être organisée pendant la seconde moitié de l'année prochaine.

Valeurs associées OSRAM LICHT XETRA +14.78%