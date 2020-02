Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osram : bon début d'exercice, hausse du titre Cercle Finance • 06/02/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% à la Bourse de Francfort. Après un exercice 'difficile' en 2019, Osram a connu un 'début solide' pour l'exercice 2020, son chiffre d'affaires au premier trimestre a légèrement augmenté sur une base comparable. Le groupe d'éclairage allemand a déclaré que le chiffre d'affaires du trimestre se terminant en décembre avait augmenté de 0,5% à 873 millions d'euros, avec une marge d'EBITDA ajusté en hausse de près de 2% à 13% à base comparable. L'activité de semi-conducteurs du groupe a montré une reprise significative des marges, a déclaré la direction d'Osram. Osram appartient désormais principalement à ams après le lancement une offre publique d'achat sur la société. La fusion devrait être finalisée fin 2020.

