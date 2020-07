Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osram : bien orienté après ses trimestriels Cercle Finance • 29/07/2020 à 13:28









(CercleFinance.com) - Osram s'adjuge plus de 4% à Francfort, après l'annonce par le fournisseur de solutions d'éclairage d'un EBITDA hors exceptionnel bien supérieur aux attentes au titre de son troisième trimestre comptable, à -27 millions d'euros. Ses revenus ont chuté de plus de 29% en base comparable, à 606 millions d'euros, mais si l'activité automobile a fortement souffert de la crise, l'unité opto-semiconductor n'a vu ses ventes reculer que de 18%. 'Le succès de nos mesures Covid-19 se reflète clairement dans ces chiffres', commente le CEO Olaf Berlien, ajoutant qu'Osram a réalisé sur ce trimestre les économies qu'il prévoyait pour toute l'année et qu'il est 'en bonne voie' pour atteindre ses objectifs annuels.

Valeurs associées OSRAM LICHT XETRA +4.11%