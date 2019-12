Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osmozis : réalise une levée de fonds de 4 millions d'euros Cercle Finance • 27/12/2019 à 10:28









(CercleFinance.com) - Osmozis, opérateur de réseaux LoRaWan et WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, annonce ce jour, la réalisation d'une levée de fonds de 4 millions d'euros. 'Cette levée de fonds a été réalisée dans le cadre d'un placement privé d'obligations convertibles en actions réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d'investisseurs professionnels, souscrits par cinq fonds gérés par deux sociétés d'investissement : Eiffel Investment Group et Vatel Capital', détaille Osmozis. Ces nouvelles ressources financières doivent permettre à Osmozis de poursuivre sa stratégie de conquête commerciale axée en partie sur la croissance externe en Europe.

Valeurs associées OSMOZIS Euronext Paris +6.36%