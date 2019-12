OSMOZIS : les comptes annuels repassent dans le vert

(AOF) - Osmozis a réalisé sur l'exercice 2018-2019, clos fin août 2019, un bénéfice net part du groupe de 265 000 euros contre une perte de 687 000 euros un an plus tôt. La baisse des charges d'exploitation d'Osmozis et l'intégration maîtrisée d'EWI-Médiawifi sur les 3 derniers mois de l'exercice ont permis, conformément aux prévisions du groupe, un retour à la rentabilité. L'excédent brut d'exploitation ressort à 1,790 million d'euros (+11,2%) soit plus de 21% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2018-2019, en progression de +2 points sur un an.

Le chiffre d'affaires de l'opérateur de réseaux WiFi dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe a atteint 8,467 millions d'euros, en croissance de 1%.

Le groupe souhaite donner la priorité sur l'exercice 2019-2020 à l'augmentation structurelle de sa rentabilité et de sa capacité de génération de trésorerie. Les synergies avec EWI-Médiawifi sur la structure des coûts et sur l'offre commerciale produiront leurs premiers effets visibles, permettant d'anticiper un nouvel exercice profitable en 2019-2020.

Osmozis souhaite également renforcer son bilan afin de disposer de marges de manoeuvre financière pour saisir de nouvelles opportunités de croissance externe, tout en maîtrisant son endettement et avec le souhait de préserver les intérêts économiques de ses actionnaires. Le groupe affiche un endettement financier net de 6,958 millions d'euros.