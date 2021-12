Osmozis: les comptes annuels de retour dans le vert information fournie par AOF • 14/12/2021 à 18:05



(AOF) - Osmozis a publié un bénéfice net pour le compte de son exercice 2020-2021 (clos au 31 août 2021) de 0,99 million d'euros, un record pour le groupe, après avoir enregistré une perte de quasiment 2 millions l'an dernier. L'EBE atteint lui aussi un niveau record, à 3,18 millions d'euros, soit une multiplication par 7 en un an. Le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances a amélioré l'effet de levier de la croissance sur la rentabilité en réduisant ses charges d'exploitation grâce à la maîtrise des coûts et la baisse du poids des commissions sur ventes.



Les revenus affichent une croissance de 20% à 9,6 millions d'euros, portés par la croissance de 78% des Services Premium d'abonnement, à 6,03 millions. La Consommation Périodique WiFi ressort à 3,56 millions d'euros, en baisse de 23%, en lien avec la stratégie d'Osmozis de transformer cette consommation en WiFi Premium à plus forte valeur ajoutée.



Osmozis ambitionne enfin de solidifier la trajectoire de croissance rentable de ses activités pour l'exercice 2021-2022, avec un EBE supérieur à celui de cet exercice et une marge d'EBE sur chiffre d'affaires qui devrait se maintenir au-delà de 33%, grâce à la poursuite de son déploiement commercial et l'augmentation structurelle de sa rentabilité, prioritairement par développement organique.





