Osmozis en croissance trimestrielle

(AOF) - Osmozis, spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, a dégagé un chiffre d'affaires de 12,7 millions d'euros, en croissance de plus de 10% au titre de l'exercice 2022-2023. Pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, le groupe atteint un nouvel EBE (excédent brut d'exploitation) record de 4,5 millions d'euros, en amélioration de 700000 euros, soit une marge de 35%. Le résultat net du groupe s'affiche à 702000 euros contre plus d'1 million d'euros un an plus tôt.

Osmozis ambitionne de poursuivre la trajectoire de croissance rentable de ses activités pour l'exercice 2023-2024, avec un EBE qui devrait encore progresser par rapport à cet exercice. Le chiffre d'affaires devrait progresser autour de +25% avec l'augmentation des revenus par emplacement, lié à la montée en puissance de la vente des Services Premium d'abonnement.

Osmozis va aussi poursuivre son développement international notamment au Royaume-Uni avec l'intégration de Camping Connect qui, au-delà d'un apport direct de chiffre d'affaires, possède un potentiel de déploiement des Services Premium qui montera en puissance au cours de l'exercice.

Revue des perspectives à la baisse pour les smartphones

Face à un recul du pouvoir d'achat des consommateurs, les intervenants du marché mondial des smartphones ont dû affronter des ventes en chute de 14% au premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022.

Selon IDC, les ventes mondiales seront moins élevées que prévues au second semestre, affichant un recul de 3,2% par rapport à 2022. Une baisse de 1,1% était précédemment estimée. Le cabinet Gartner avait, lui, prédit dès le départ un recul de 4% du marché. Les marques chinoises sont particulièrement impactées. Très exposés à leur marché domestique, Xiaomi, Oppo et Vivo ont déjà perdu des parts de marché en 2022 et la situation devrait perdurer cette année.

Apple et Samsung s'en sortent mieux car, même si les ventes baissent en volumes, ces acteurs peuvent jouer sur les prix et davantage maintenir leur activité grâce à un positionnement haut de gamme.

La situation du marché devrait s'améliorer en 2024 : la croissance devrait devenir faible mais continue.

Fin de la baisse des prix

Grâce à la guerre des prix, les consommateurs français ont bénéficié de tarifs internet parmi les plus bas d'Europe. Mais peu à peu, les prix des abonnements augmentent. Selon l'autorité des télécoms (Arcep), en 2021 ils ont progressé de 3,1% pour le mobile et de 5,1% pour le fixe. Si le contexte inflationniste actuel peut expliquer cette remontée des tarifs, elle n'est pas la seule raison. Tous les intervenants cherchent, en effet, à redresser leurs marges. Ils sont déjà parvenus à externaliser une partie de leurs dépenses d'investissement liées au déploiement de leurs infrastructures fibre et mobile (4G et 5G). Désormais il leur reste à accroître leurs revenus. C'est un enjeu important pour bénéficier d'un développement de leurs performances. Dégager un niveau satisfaisant de trésorerie disponible (free cash-flow) leur permet également de bénéficier de conditions de financement attractives, dans un secteur qui exige des investissements conséquents. Les investissements de la filière ont presque atteint 15 milliards d'euros en 2021, soit un niveau historique. La progression atteint quasiment 50 % depuis 2017.