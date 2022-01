Osmozis connait un début d'exercice dynamique information fournie par AOF • 06/01/2022 à 17:57



(AOF) - Dans la continuité d'un exercice 2020-2021 qui a vu Osmozis conjuguer forte croissance et profitabilité, la société a poursuivi cette dynamique au premier trimestre 2021-2022. En effet, le chiffre d'affaires du spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances a ainsi atteint 1,045 million d'euros, en hausse de 31%. Au 30 novembre 2021, les Services Premium d'abonnement représentent 69% du chiffre d'affaires du groupe, contre 48% à la même date de l'exercice précédent.



Dans la continuité de ce premier trimestre réussi, Osmozis ambitionne de solidifier la trajectoire de croissance rentable de ses activités sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, avec un chiffre d'affaires en forte augmentation, un excédent brut d'exploitation (EBE) supérieur à celui de l'exercice précédent (3,2 millions d'euros) et une marge d'EBE sur chiffre d'affaires qui devrait se maintenir au-delà de 33%.



Cette croissance rentable viendra mécaniquement améliorer la trésorerie d'Osmozis. En outre, l'arrêt de la commercialisation de la formule " partage ", associée à la consommation périodique, aura également un effet favorable sur la trésorerie d'environ 1 million par an.





AOF - EN SAVOIR PLUS





De nouveaux équipementiers ont le vent en poupe



Après deux décennies de concentration, qui avaient conduit à la domination du marché par trois acteurs - Huawei, Ericsson et Nokia-, de nouveaux concurrents apparaissent. De petits acteurs ont émergé avec l’Open RAN (pour « réseaux d'accès radio ouverts »), tels que Mavenir, Parallel Wireless, Airspan, alors que de grands groupes veulent revenir ou se diversifier dans les télécoms (comme Samsung, NEC, Fujitsu) grâce à ces solutions.



Certains professionnels estiment que le chiffre d'affaires des solutions Open RAN devrait être multiplié par deux en 2021 et devrait représenter 10% du marché des équipements mobiles en 2025. Les plus grands opérateurs européens (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone) ont signé un protocole d'accord, par lequel ils s'engagent à déployer rapidement des solutions Open RAN en Europe. Le second opérateur mondial, Vodafone, a récemment confirmé cet engagement.