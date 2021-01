Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osmozis : chiffre d'affaires stable au 1er trimestre Cercle Finance • 07/01/2021 à 18:29









(CercleFinance.com) - Osmozis rapporte que son chiffre d'affaires du premier trimestre 2020-2021 s'établit à 790 kE, stable par rapport au premier trimestre 2019-2020, soit une ' performance remarquable ', assure l'entreprise, compte tenu que le trimestre s'est déroulé en partie durant le deuxième confinement. Le chiffre d'affaires des Services Premium d'abonnement atteint 419 kE en hausse de +50% tandis que la Consommation Périodique ressort à 371 kE, en contraction de 28%. L'enteprise ambitionne de renouer avec une croissance rentable de ses activités pour l'exercice 2020-2021 en cours, ' grâce à la poursuite de son déploiement commercial et l'augmentation structurelle de sa rentabilité '.

Valeurs associées OSMOZIS Euronext Paris -1.67%