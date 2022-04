Osmozis affiche une forte croissance au premier semestre

(AOF) - Osmozis a enregistré au premier semestre 2021-2022, un chiffre d'affaires de 4,069 millions d'euros, en croissance de 31%. "Au cours de la période, la gamme complète de produits et services connectés d'Osmozis a continué de rencontrer une forte demande de la part des exploitants de campings, dans un contexte de stabilisation de la situation sanitaire", a commenté la société.

Dans la continuité de ce premier semestre réussi, Osmozis ambitionne de solidifier la trajectoire de croissance rentable de ses activités sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, avec un chiffre d'affaires en forte augmentation, un excédent brut d'exploitation (EBE) supérieur à celui de l'exercice précédent (3,2 millions d'euros) et une marge d'EBE sur chiffre d'affaires qui devrait se maintenir au-delà de 33%.

Cette croissance rentable viendra mécaniquement améliorer la trésorerie d'Osmozis. En outre, l'arrêt de la commercialisation de la formule "partage", associée à la consommation périodique, aura également un effet favorable sur la trésorerie d'environ 1 million d'euros par an.

Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, le groupe conditionne la réalisation de son ambition à la stabilisation de la situation sanitaire à partir du printemps 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La 5G présentée comme une technologie « verte »

Tous les équipementiers s’évertuent à souligner les bienfaits de cette nouvelle technologie sur l’environnement. Ericsson la qualifie d’ « outil de croissance durable pour tous ». L'enjeu est double. Non seulement les acteurs cherchent à rassurer face à une grande méfiance vis-à-vis de cette nouvelle génération de communication mobile. Certains appellent à encadrer la 5G et ses usages pour éviter une explosion de l'empreinte carbone du numérique. D’autre part il est important pour les équipementiers de rentabiliser leurs investissements dans les nouveaux réseaux, qui sont très conséquents. En France, les autorités considèrent que l’Arcep, en tant qu’Autorité de régulation, a un rôle à jouer et dispose de la capacité d'évaluer l'empreinte carbone des acteurs des télécoms.

Opérateurs télécoms : pression sur les géants du streaming - D’après l'Arcep, le régulateur des télécoms, plus de la moitié du trafic Internet en France provient de quatre acteurs : Netflix, Google (avec YouTube), Akamai (qui distribue notamment les contenus de Disney) et Facebook. Certains opérateurs télécoms cherchent à en retirer des revenus, alors qu’ils doivent sans cesse investir dans les réseaux. A cela s’ajoutent des conséquences environnementales dans un contexte où tous les opérateurs ont pris des engagements pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2035 ou 2040. Toutefois la piste d'un code de bonne conduite, qui plafonnerait la résolution des vidéos sur les smartphones, apparaît plus réaliste que la piste économique car les tentatives de contributions financières ont échoué dans le passé.