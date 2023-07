Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osmosun: entouré après un partenariat information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - Osmosun grimpe de 10% après l'annonce de la signature d'un partenariat avec la Fondation Architectes de l'Urgence (FAU), pour 'être prêt à déployer à grande échelle une solution autonome de production d'eau et d'énergie en contexte d'intervention post catastrophe'.



La FAU a développé le WHESS, un système complet permettant de traiter l'eau avec la solution de traitement par osmose inverse solaire d'Osmosun et d'assurer une production autonome d'énergie pour subvenir aux besoins en eau et en énergie en site isolé.



La fondation entend désormais fabriquer à plus grande échelle ses solutions WHESS pour avoir la capacité de les déployer très rapidement en cas de crise et Osmosun sera le fournisseur exclusif de solutions de traitement d'eau.





Valeurs associées OSMOSUN Euronext Paris +12.86%