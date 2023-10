Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osmosun: création d'une coentreprise au Maroc information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 18:06









(CercleFinance.com) - Osmosun annonce la création d'Osmosun MA au Maroc, coentreprise à parité avec le groupe industriel marocain PCS.



Osmosun MA visera spécifiquement à répondre au Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation (PNAEPI), lancé par le gouvernement marocain dans le contexte de son Plan national

de l'eau (PNE) conçu sur 2020-2050.



Le pays, qui dispose aujourd'hui de 12 stations de dessalement d'eau de mer, compte tripler ses capacités d'ici 2030 pour porter la part de l'eau

potable provenant de l'eau de mer de 11% à 50%.



Osmosun MA ciblera les projets de dessalement de petites et moyennes capacités pour alimenter en eau potable les zones isolées du Maroc et

couvrira à la fois la conception, la fabrication, l'installation, la mise en service et l'exploitation des unités.





Valeurs associées OSMOSUN Euronext Paris -0.48%