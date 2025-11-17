OSI Systems en hausse après avoir dévoilé son projet d'émission d'obligations convertibles pour un montant de 400 millions de dollars

17 novembre -

** Les actions d'OSI Systems OSIS.O ont augmenté de 0,6 % à 275,24 $ avant la cloche, le cherchant à lever des capitaux

** La société basée à Hawthorne, en Californie, annonce () une offre privée d'obligations convertibles d'une valeur de 400 millions de dollars à échéance en février 2031

** Dès la fixation du prix de l'offre, la société prévoit d'utiliser jusqu'à ~175 millions de dollars du produit net pour racheter ses actions dans le cadre de transactions négociées

** Elle a l'intention d'utiliser le reste du produit pour rembourser une partie de son revolver, les frais et dépenses connexes, et pour d'autres objectifs généraux de l'entreprise

** La société a une capitalisation boursière d'environ 4,6 milliards de dollars

** Les actions d'OSIS ont terminé en hausse de 0,3 % le vendredi à 273,55 $

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 63 % jusqu'à vendredi, contre une progression de près de 19 % pour le Nasdaq .IXIC. .

** 4 analystes sur 5 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 290 $ en hausse par rapport à 260 $ il y a un mois, selon les données de LSEG