 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 121,51
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OSI Systems en hausse après avoir dévoilé son projet d'émission d'obligations convertibles pour un montant de 400 millions de dollars
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre -

** Les actions d'OSI Systems OSIS.O ont augmenté de 0,6 % à 275,24 $ avant la cloche, le cherchant à lever des capitaux

** La société basée à Hawthorne, en Californie, annonce () une offre privée d'obligations convertibles d'une valeur de 400 millions de dollars à échéance en février 2031

** Dès la fixation du prix de l'offre, la société prévoit d'utiliser jusqu'à ~175 millions de dollars du produit net pour racheter ses actions dans le cadre de transactions négociées

** Elle a l'intention d'utiliser le reste du produit pour rembourser une partie de son revolver, les frais et dépenses connexes, et pour d'autres objectifs généraux de l'entreprise

** La société a une capitalisation boursière d'environ 4,6 milliards de dollars

** Les actions d'OSIS ont terminé en hausse de 0,3 % le vendredi à 273,55 $

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 63 % jusqu'à vendredi, contre une progression de près de 19 % pour le Nasdaq .IXIC. .

** 4 analystes sur 5 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 290 $ en hausse par rapport à 260 $ il y a un mois, selon les données de LSEG

Valeurs associées

NASDAQ Composite
22 900,59 Pts Index Ex 0,00%
OSI SYSTEMS
273,5500 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/11/2025 à 13:49:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / I-HWA CHENG )
    Taïwan ajoute des composants avancés sur sa liste de contrôle des exportations
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 15:24 

    Taïwan a annoncé lundi avoir ajouté à sa liste de contrôle des exportations des équipements avancés de semi-conducteurs, mais un responsable gouvernemental a affirmé à l'AFP que cette mesure ne visait pas de "pays spécifique". Puissant acteur dans la fabrication ... Lire la suite

  • ( AFP / JOHN THYS )
    Guerre en Ukraine : Kiev aura besoin de 70 milliards d'euros en 2026, principalement financés par l'Union européenne
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.11.2025 15:21 

    Faute de soutien européen, l'Ukraine se retrouvera à court d'argent dès la fin du premier trimestre de l'an prochain. Confrontée à l'invasion russe, l'Ukraine va avoir besoin de plus de 70 milliards d'euros pour financer la guerre. Cette somme va principalement ... Lire la suite

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson acquiert Halda Therapeutics
    information fournie par Zonebourse 17.11.2025 15:07 

    Johnson & Johnson fait part de la conclusion d'un accord définitif pour acquérir Halda Therapeutics, une société au stade clinique développant des thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, pour 3,05 milliards de dollars en numéraire.

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    La Grèce commande une quatrième frégate au français Naval Group
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 15:01 

    La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué. Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank