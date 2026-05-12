Oshkosh et Basic Fun obtiennent le remboursement des droits de douane alors que les versements commencent à être effectués

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le constructeur de poids lourds Oshkosh Corp et le fabricant de jouets Basic Fun ont tous deux annoncé mardi avoir reçu des remboursements partiels des droits de douane qu’ils avaient payés sous l’administration Trump et qui ont été invalidés plus tôt cette année par la Cour suprême des États-Unis .
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