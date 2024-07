Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OSE: le programme avec Boehringer Ingelheim va se poursuivre information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics a annoncé jeudi que son partenaire Boehringer Ingelheim avait décidé de poursuivre l'avancée de leur programme en immuno-oncologie, qui va maintenant entrer en phase 1b.



Le groupe pharmaceutique allemand explique sa décision de passer à la prochaine phase de développement clinique par les données positives issues des premiers essais menés sur cet anticorps inhibiteur de nouvelle génération SIRPα.



Dans un communiqué, OSE rappelle que SIRPα est un récepteur exprimé par les macrophages capables de reconnaître, absorber et détruire les cellules cancéreuses, via un renforcement de leur activité immunitaire.



Sachant que les traitements d'immuno-oncologie n'apportent aujourd'hui de rémission durable que dans 15% à 20% des cas de cancer, Boehringer Ingelheim explique avoir pour ambition d'augmenter significativement ce pourcentage.



A la Bourse de Paris, l'action OSE Immunotherapeutics n'avançait que de 0,1% suite à cette annonce, mais elle affiche un gain de près de 54% depuis le début de l'année.





