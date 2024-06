Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OSE: le marché salue l'accord dans les CAR-T information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 10:13









(CercleFinance.com) - L'action OSE Immunotherapeutics est recherchée lundi matin à la Bourse de Paris après l'annonce d'un accord commercial dans le domaine des thérapies par cellules CAR-T.



Vers 10h00, le titre de la société de biotechnologie gagne plus de 3% dans des volumes déjà soutenus, ce qui porte ses gains annuels à plus de 44%, pour une capitalisation boursière qui dépasse 134 millions d'euros.



L'entreprise nantaise a conclu un accord mondial et exclusif avec le Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), un centre de recherche et de traitement contre le cancer basé à New York.



L'accord porte sur des droits attachés à des brevets d'OSE et des brevets codétenus avec le MSK dans le domaine des thérapies par cellules CAR dans le traitement de cancers exprimant le récepteur de l'interleukine-7 (IL-7), en particulier les tumeurs hématologiques comme la leucémie aiguë lymphoblastique.



Dans le cadre de cet accord, le MSK conduira la recherche, le développement et les activités de commercialisation puis partagera ultérieurement des revenus potentiels avec OSE.



Les termes financiers du partenariat n'ont pas été dévoilés.



La 'biotech' bénéficie d'une dynamique boursière favorable ces derniers mois, avec la signature d'nouveau partenariat stratégique avec l'américain AbbVie dans le traitement de l'inflammation chronique et une extension de son partenariat avec l'aalemand Boehringer Ingelheim.





