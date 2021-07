Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immunotherapeutics : versement de 10 ME de la BEI Cercle Finance • 09/07/2021 à 18:05









(CercleFinance.com) - OSEImmunotherapeuticsannonceavoir reçu unversement de 10ME de la Banque Européenne d'Investissement(BEI)au titre de la première tranche du prêt accordé le12février 2021. L'accord financier permet à laSociété d'emprunter jusqu'à25 millions d'euros. Les deuxième ettroisième tranches, d'un montantrespectifde 10 millionset 5 millionsd'euros, pourront être tiréesà la main de la Société,sous réserve dela réalisation d'étapes cliniques spécifiques. Cettepremièretranche portera un intérêtfixeannuel de5%payé annuellement, sur une maturité de cinq ans, indique OSE Immunotherapeutics.

Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris +1.30%