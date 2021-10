OSE Immunotherapeutics va présenter ses dernières avancées

(AOF) - Nicolas Poirier, directeur scientifique, d'OSE Immunotherapeutics présentera les dernières avancées précliniques sur la plateforme BiCKI d'inhibiteurs de points de contrôle bispécifiques, et sur BiCKI-IL-7, une protéine de fusion bifonctionnelle anti-PD1/Interleukine-7 (IL-7), à des prochaines conférences internationales en immunologie et anticorps bispécifiques.

Les différentes présentations montrent que les cellules T qui reconnaissent les antigènes dans les tumeurs du poumon ou dans le mélanome chez l'homme expriment peu de récepteurs de l'IL-7 mais par contre, expriment un niveau élevé de récepteurs PD1.

En particulier chez les patients réfractaires aux immunothérapies anti-PD1, les outils modernes d'immunologie montrent que ces cellules T spécifiques à la tumeur sont significativement plus stressées et pro-apoptotiques sur le plan métabolique.

D'autres données démontrent que l'apport de la cytokine de survie des lymphocytes T, l'IL-7, à ces cellules T PD1+ spécifiques de la tumeur induit une survie à long terme, une prolifération et des réponses sans signes d'épuisement de ces cellules T, ainsi qu'une réponse mémoire antitumorale robuste dans plusieurs modèles précliniques in vivo.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.