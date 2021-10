OSE Immunotherapeutics : trois présentations congrès annuel du SITC, à Washington

(AOF) - Trois abstracts d'OSE Immunotherapeutics ont été acceptés pour présentation sous format poster au 36ème congrès annuel du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) qui se tiendra à Washington (et en virtuel) du 10 au 14 novembre. Ces posters présenteront des nouvelles données translationnelles et cliniques de Tedopi (vaccin thérapeutique à base de néo-épitopes) dans le cancer du poumon non à petites cellules et sur les dernières données des programmes précliniques BiCKI-IL-7 (bifonctionnel ciblant PD-1 et IL-7) et CLEC-1 (nouvelle cible de point de contrôle myéloïde " Don't Eat Me ").

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.