OSE Immunotherapeutics : résultats positifs de phase 3

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics a annoncé lundi que son vaccin thérapeutique Tedopi avait donné des résultats positifs lors d'une première étape d'essais de phase 3 sur des patients souffrant d'un cancer avancé du poumon non à petites cellules. Le critère principal de l'étude, à savoir le taux de survie globale à un an a été atteint, avec un taux de survie globale de 46% au bout de 12 mois pour les patients traités, indique la société de biotechnologie dans un communiqué. Ce niveau se situe 10% au-dessus de celui de la chimiothérapie standard, qui est de 36%, précise l'entreprise nantaise. Par ailleurs, le taux de survie globale à un an a atteint 47,5% dans la population cible de l'indication, à comparer à 34,4% par rapport au traitement standard. L'étude clinique a été menée chez des patients HLA-A2 positifs atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé, en deuxième ou troisième ligne de traitement, après progression sous checkpoint inhibiteur immunitaire, une population de patients à très mauvais pronostic et à ce jour sans option thérapeutique validée. L'action OSE Immunotherapeutics cotée sur Euronext Paris s'inscrivait en hausse de presque 9% après ces annonces.

Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris +9.77%