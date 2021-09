OSE Immunotherapeutics publie ses résultats semestriels et fait le point sur ses avancées

o Résultats finaux positifs de phase 3 pour Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules après échec des traitements par checkpoint inhibiteur.

o Résultats positifs de l'étape d'escalade de dose de l'essai de Phase 1 de BI 765063 (sur l'axe CD47/SIRP?) en monothérapie et en combinaison avec ezabenlimab (anti-PD-1) dans les tumeurs solides avancées.

o Démarrage de deux essais cliniques de Phase 2 avec OSE-127/S95011 dans le syndrome de Sjögren (Servier promoteur) et dans la rectocolite hémorragique (OSE promoteur).

o Démarrage de deux essais cliniques de Phase 2 avec Tedopi® en combinaison avec un checkpoint inhibiteur dans le cancer du poumon non à petites cellules et dans le cancer de l'ovaire, en collaboration avec des groupes experts en oncologie.

o Accord de licence mondiale avec Veloxis sur FR104 dans toutes les indications de transplantation pour un montant potentiel jusqu'à 315 millions d'euros.

o Financements non dilutifs de 11 millions d'euros liés aux partenariats pharmaceutiques et de 6,9 millions d'euros de financement public.

o OSE Immunotherapeutics organise un "R&D Day" avec présence physique et virtuelle le 12 octobre à 16 heures.

o Conférence téléphonique en live webcast aujourd'hui à 18 heures 30.