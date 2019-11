OSE IMMUNOTHERAPEUTICS progresse grâce à de nouveaux résultats encourageants pour Tedopi

(AOF) - Ose Immunotherapeutics gagne 2,13% à 3,84 euros cet après-midi. La biotech a révélé ce matin une corrélation positive entre la réponse aux néo-épitopes et l'amélioration de la survie chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules traités par son candidat médicament Tedopi.

" Les nouvelles données exploratoires issues de cette analyse translationnelle montrent que les néo-épitopes de Tedopi améliorent la reconnaissance des cellules cancéreuses par les lymphocytes T CD8 spécifiques de l'antigène et induisent un impact positif sur la survie des patients", commente Alexis Peyroles, directeur général d'Ose Immunotherapeutics.

"Ces données confirment le mécanisme d'action de Tedopi qui, en augmentant la présentation aux antigènes tumoraux et en activant l'amorçage des cellules T, induit un effet antitumoral et surmonte les principaux mécanismes de résistance aux inhibiteurs de points de contrôle. Ces résultats sont très encourageants et nous espérons confirmer la corrélation entre réponse aux néo-épitopes et survie dans d'autres études translationnelles ", a précisé le dirigeant.