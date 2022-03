OSE Immunotherapeutics : premier accord de délivrance d’un brevet aux Etats-Unis

(AOF) - OSE Immunotherapeutics a annoncé que l'Office américain des brevets et des marques (United States Patent and Trademark Office, USPTO) avait octroyé un premier accord de délivrance d'un brevet portant sur OSE-279, un anticorps monoclonal anti-PD1, et sur son utilisation dans le traitement du cancer. Ce brevet renforcera la propriété intellectuelle mondiale d'OSE-279 et protégera le produit jusqu'en 2039. OSE-279 est un anticorps monoclonal humanisé anti-PD1 qui bloque PD-L1 et PD-L2, les ligands de PD1 surexprimés par les cellules tumorales.

PD-L1 et PD-L2 sont utilisés par les cellules tumorales pour échapper au système immunitaire. La stimulation de PD-L1 et PD-L2 sur les tumeurs cancéreuses et sur d'autres types de cellules du micro-environnement tumoral représente un mécanisme d'échappement tumoral à la réponse immunitaire.

OSE-279 constitue l'ossature clé anti-PD1 de BiCKI®-IL-7, une thérapie bifonctionnelle innovante associant un anti-PD1 à la cytokine IL-7 et ciblant PD1 pour stimuler la fonction des cellules T épuisées et désarmer l'activité suppressive des cellules T régulatrices.

