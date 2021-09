OSE Immunotherapeutics : nouvelles données prometteuses

(AOF) - OSE Immunotherapeutics a annoncé la présentation de nouvelles données prometteuses de l'inhibiteur de SIRP? BI 765063, issues de l'essai de Phase 1 chez des patients atteints de tumeurs solides avancées, au congrès de l'ESMO (European Society for Medical Oncology) qui se tient du 16 au 21 septembre 2021.

" Les données présentées en juin à l'ASCO, et maintenant à l'ESMO, sont très intéressantes, montrant des premiers signes d'efficacité clinique de BI 765063 en combinaison avec l'anti-PD-1 BI 754091 chez des patients souffrant de tumeurs à microsatellites stables (MSS)", a indiqué Alexis Peyroles, directeur général d'OSE Immunotherapeutics.

"Les traitements par anti-PD-1 en monothérapie ont montré une activité limitée chez ces patients MSS dont le besoin médical est donc très élevé. À partir de ces résultats prometteurs, nous sommes impatients d'avancer sur l'étape d'expansion de la Phase 1 pour confirmer le potentiel de l'approche d'une combinaison de ces deux produits comme une stratégie thérapeutique pertinente dans les tumeurs solides ", a précisé le dirigeant.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.