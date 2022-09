OSE Immunotherapeutics : nouvelles données positives pour Tedopi

(AOF) - OSE Immunotherapeutics présente de nouvelles données sur Tedopi dans l'essai clinique de phase 3 chez des patients atteints d'un cancer du poumon avancé non à petites cellules après échec d'un traitement par inhibiteur de point de contrôle immunitaire, à la conférence ESMO (European Society for Medical Oncology) qui se tiendra à Paris du 9 au 13 septembre.

Alexis Vandier, directeur général d'OSE Immunotherapeutics, commente : "Chez des patients en impasse après un échec de deux classes thérapeutiques, en particulier post-inhibiteurs de point de contrôle, Tedopi montre dans cette étude de phase 3 un bénéfice clinique global, intégrant à la fois efficacité et tolérance, par rapport aux traitements par chimiothérapie. Cette nouvelle immunothérapie spécifique offre de nouvelles perspectives de prise en charge à la fois en monothérapie et en combinaison. Nous allons tout mettre en œuvre pour que ce traitement puisse être disponible le plus rapidement possible pour ces patients."

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.