OSE Immunotherapeutics: nouvelles analyses de Tedopi information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 09:30









Les résultats ont montré que chez les patients de phénotype HLA-A2+ atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, la survie globale était plus longue avec Tedopi. (Crédits photo : Adobe Stock - ) (CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics présentera, lors de la conférence 2022 de l'ESMO (European Society for Medical Oncology), de nouvelles analyses sur l'essai de phase 3 Atalante-1 de l'immunothérapie Tedopi chez des patients atteints d'un cancer du poumon avancé non à petites cellules, en résistance secondaire après échec de traitements par inhibiteur de point de contrôle. 'Tedopi montre un bénéfice clinique global par rapport aux traitements par chimiothérapie. Nous allons tout mettre en oeuvre pour que ce traitement puisse être disponible le plus rapidement possible pour ces patients', indique Alexis Vandier, directeur général d'OSE Immunotherapeutics. Les résultats ont montré que chez les patients de phénotype HLA-A2+ atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, la survie globale était plus longue avec Tedopi.

Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris +9.56%