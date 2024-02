OSE Immunotherapeutics: nouveaux résultats positifs contre les tumeurs solides avancées

(AOF) - OSE Immunotherapeutics présente les derniers résultats positifs de l’évaluation clinique de Phase 1/2 de son produit OSE-279 dans les tumeurs solides avancées au congrès 2024 de l’ESMO Targeted Anticancer Therapies Congress (Esmo TAT) qui se tient à Paris du 26 au 28 février . "Ces nouveaux résultats, ainsi que le signal supplémentaire d’efficacité avec un taux élevé de réponse antitumorale chez des patients difficiles à traiter, soulignent l’intérêt d’OSE-279 comme traitement potentiel anti-PD1 puissant", souligne Silvia Comis, directrice du développement clinique.

"Cela est encourageant pour la suite de son développement clinique dans des indications de niche pré-identifiées, touchant des cancers à fort besoin médical", poursuit-elle. "En parallèle de son développement en monothérapie, nous explorons une possible évaluation d'OSE-279 en combinaison avec d'autres produits d'OSE, dont le vaccin contre le cancer, à travers des nouvelles cohortes de patient".

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.