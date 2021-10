Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immunotherapeutics : nouveau brevet lié à Tedopi information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics a annoncé lundi que l'Office européen des brevets avait accordé un nouveau brevet au vaccin thérapeutique Tedopi, son produit le plus avancé. Ce brevet va permettre à la biotech française de protéger le procédé de fabrication d'une émulsion prête à l'emploi destinée au traitement de cancers chez des patients HLA-A2 positifs. Ce brevet protégera Tedopi jusqu'en 2038, ajoute la société nantaise dans un communiqué. Tedopi, une immunothérapie associant des néo-épitopes, a obtenu des résultats de phase 3 positifs dans le cancer du poumon. Le produit fait également l'objet de tests de phase 2 dans le cancer du pancréas et dans le cancer de l'ovaire.

Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris +5.15%