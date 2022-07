OSE Immunotherapeutics: nomme un nouveau directeur général information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 18:09

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce ce soir la nomination d'Alexis Vandier au poste de directeur général, avec effet immédiat. Il succédera ainsi à Alexis Peyroles qui a dirigé la Société jusqu'en

janvier 2022.



Alexis Vandier était précédemment Vice-Président - Global Asset Lead chez Ipsen, où il a notamment géré des partenariats avec Exelixis aux États-Unis, avec Roche et BMS (codéveloppements en association avec nivolumab et atezolizumab) et accompagné le lancement du Cabometyx dans une quarantaine de pays.



Il dispose d'une expérience internationale et d'un leadership de plus de 20 ans dans différents métiers de la pharma après avoir travaillé chez Sanofi, pendant 11 ans en Stratégie corporate et Business développement,

Finance et Marketing, puis chez Ipsen, pendant 12 ans dans

plusieurs fonctions en Stratégie, Business développement, Gestion des alliances et Innovation/Marketing dans différentes régions du monde (Europe, Asie et États-Unis).