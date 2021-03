Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immunotherapeutics : le projet Tedopi avance encore Cercle Finance • 15/03/2021 à 10:11









(CercleFinance.com) - L'action OSE Immunotherapeutics s'inscrit en hausse lundi matin à la Bourse de Paris après que la société de biotechnologie a fait état d'un nouveau développement concernant son produit le plus avancé, Tedopi. Le spécialiste de l'immunothérapie a annoncé ce matin le démarrage d'une étude clinique de phase 2 randomisée devant évaluer Tedopi en combinaison avec le Keytruda de Merck dans le cancer de l'ovaire A 10h00, le titre avançait d'environ 5% après avoir pris jusqu'à près de 7% en début de séance, dans un volume d'échanges qui dépasse déjà celui des deux dernières séances de Bourse. A titre de comparaison, l'indice CAC Mid & Small gagne 0,6%. La biotech a annoncé dans son communiqué que l'essai clinique serait mené avec le soutien de Merck, un élément qui confirme l'intérêt de la plateforme Tedopi selon les analystes. 'Il ne s'agit que d'un essai de nature exploratoire, mais nous accueillons favorablement le soutien apporté par Merck', souligne Degroof Petercam, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre assortie d'un objectif de cours de 18,50 euros. Le cancer de l'ovaire est le 7ème cancer le plus fréquent dans le monde, et la 8ème cause de mortalité par cancer chez les femmes. Au niveau mondial, le taux de survie à cinq ans du cancer de l'ovaire ne dépasse pas 40%. Tedopi, une combinaison de peptides antitumorles, fait également l'objet d'une étude de phase 3 dans le cancer du poumon avancé et d'une étude de phase 2 dans le cancer du pancréas.

Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris +3.60%