OSE Immunotherapeutics : Immuno-Oncology R&D Day

(AOF) - OSE Immunotherapeutics organise ce jour un « Immuno-Oncology R&D Day » virtuel. Lors de cet événement, des cliniciens de premier plan et les membres de l'équipe d'OSE Immunotherapeutics présenteront la stratégie de la société pour construire un portefeuille leader d'immunothérapies du cancer best- et first-in-class.

Ils présenteront la stratégie de positionnement de Tedopi comme un nouveau standard de traitement du cancer du poumon non à petites cellules après échec des checkpoints inhibiteurs immunitaires ; le développement clinique en cours de Tedopi comme traitement de maintenance dans le cancer du pancréas et le cancer de l'ovaire.

Ils présenteront des données cliniques récentes qui soutiennent le développement de BI 765063, l'anticorps first-in-class ciblant l'axe CD47/SIRPα, évalué en monothérapie et en combinaison avec l'anti-PD-1 ezabenlimab dans les tumeurs solides.

Ils dévoileront les produits émergents d'OSE en immuno-oncologie, dont CLEC-1, un nouveau " Don't Eat Me signal " inhibiteur de point de contrôle myéloïde, et une plateforme d'anticorps bispécifiques, BiCKI, dont le premier candidat, BiCKI-IL-7, combine un anti-PD-1 et la cytokine interleukine-7 (IL-7).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.