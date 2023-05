OSE Immunotherapeutics: fin du recrutement de l'essai du Tedopi

(AOF) - OSE Immunotherapeutics SA annonce la fin du recrutement dans l’essai clinique de phase 2 TEDOPaM, promu et mené par le groupe Gercor, qui évalue Tedopi dans l’adénocarcinome pancréatique avancé ou métastatique (cancer du pancréas). La biotech précise que cet essai de phase 2 randomisé, non comparatif, a pour objectif d’évaluer Tedopi en association avec chimiothérapie. Le critère principal de l’étude est le taux de survie globale à un an, tandis que le critère secondaire majeur est la survie sans progression.

" La fin du recrutement dans cet essai de phase 2 représente une étape majeure dans l'évaluation d'une stratégie de maintenance basée sur une immunothérapie d'activation innovante pour les patients atteints d'un cancer du pancréas ", précise le Professeur Cindy Neuzillet (Institut Curie, Paris), Investigatrice principale de l'étude TEDOPaM.

