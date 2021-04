Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immunotherapeutics : en hausse après un accord de licence Cercle Finance • 27/04/2021 à 11:52









(CercleFinance.com) - Le titre OSE Immunotherapeutics avance de plus de 8% mardi à la Bourse de Paris après l'annonce par la biotech d'un accord de licence mondial avec l'américain Veloxis Pharmaceuticals. OSE précise que l'accord conclu avec Veloxis octroie à la filiale US du laboratoire japonais Asahi Kasei les droits mondiaux pour développer, fabriquer et commercialiser FR104 dans toutes les indications liées à la transplantation. Par cet accord, Veloxis prévoit de développer FR104 en vue de proposer une nouvelle option thérapeutique dans la prophylaxie du rejet d'organe chez les patients ayant reçu une transplantation. De son côté, OSE Immuno conservera tous les droits portant sue le développement de FR104 dans les maladies auto-immunes. Les analystes saluent l'intérêt du partenariat trouvé entre les deux groupes. 'Nous estimons que ce nouvel accord valorise pleinement le potentiel de FR104, en particulier dans le domaine de la transplantation qui souffre de ne pas avoir de solutions satisfaisantes à ce jour', commentent ainsi les équipes d'Invest Securities. Pour mémoire, Janssen, du groupe J&J, avait posé en 2017 une option sur cet anticorps avant de décider, l'année suivante, de renoncer à ses droits après une revue stratégique en interne de son portefeuille. Vers 11h30, l'action OSE prenait 8,8% et affichait l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris. Le titre signe un gain de 73% depuis le début de l'année.

Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris +8.47%