OSE Immunotherapeutics en hausse après des résultats positifs contre le cancer

(AOF) - OSE Immunotherapeutics (+11,57% à 4,87 euros) est en tête du marché SRD après avoir publié les premiers résultats positifs de l’essai clinique de Phase 1/2 évaluant OSE-279, son anticorps monoclonal en monothérapie chez des patients atteints de tumeurs solides, sans option thérapeutique disponible. Ils ont été publiés à la conférence AACR-NCI-EORTC tenue à Boston du11 au 15 octobre 2023. Silvia Comis, Directrice du Développement clinique et des Affaires réglementaires d’OSE Immunotherapeutics, salue ces résultats « très prometteurs».

OSE-279 est un anticorps monoclonal humanisé anti-PD1 à forte affinité qui bloque à la fois PD-L1 et PD-L2, les ligands de PD1 surexprimés par les cellules tumorales et le microenvironnement tumoral. OSE- 279 constitue également l'ossature anti-PD1 de la plateforme BiCKI d'OSE d'inhibiteurs de points de contrôle bispécifiques ciblant PD1 et d'autres nouvelles cibles d'immunothérapie.

Ces résultats " sont encourageants pour la poursuite dans le futur du développement clinique d'OSE-279 en monothérapie dans des indications de niche pré-identifiées touchant des cancers à fort besoin médical ", précise Silvia Comis. " Ce produit pourra également être exploré en combinaison avec d'autres candidats médicaments d'OSE ou avec des actifs externes ouvrant la voie à des nouveaux partenariats potentiels "

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.