OSE Immunotherapeutics: double actualité favorable

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics est bien orienté mardi à la Bourse de Paris à la faveur d'une actualité doublement favorable du point de vue de la société de biotechnologie.



Dans un communiqué publié hier soir, OSE a annoncé que son partenaire américain Veloxis avait obtenu le feu vert de la FDA pour la conduite d'un essai clinique portant sur son anticorps monoclonal FR104.



Cette étape s'inscrit dans le cadre de l'accord de licence mondiale signé l'an dernier, par lequel OSE Immunotherapeutics a octroyé à Veloxis les droits mondiaux pour développer, fabriquer et enregistrer FR104 dans toutes les indications de transplantation.



Cette annonce a déclenché par ailleurs le versement d'un paiement d'étape de cinq millions d'euros de Veloxis Pharmaceuticals à OSE Immunotherapeutics.



Autre facteur de soutien pour le titre, OSE a annoncé ce matin le transfert de son titre du compartiment C vers le compartiment B d'Euronext Paris, une mesure effective depuis hier.



Le compartiment B comprend les émetteurs affichant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions et une milliard d'euros.



A 12h30, l'action OSE Immunotherapeutics progressait de près de 6%, ce qui lui conférait une valorisation de quelque 160 millions d'euros en Bourse.





Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris +8.66%