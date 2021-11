OSE Immunotherapeutics : données précliniques positives d’efficacité de CLEC-1

(AOF) - OSE Immunotherapeutics a présenté les premières données précliniques positives d'efficacité de CLEC-1 (parmi les récepteurs CLR – C-type lectin receptors), sa nouvelle cible inhibitrice de point de contrôle myéloïde, au 36ème congrès annuel du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) qui s'est tenu à Washington D.C. (et en virtuel) du 10 au 14 novembre 2021.

Le poster, intitulé : “Preclinical efficacy of CLEC-1 antagonist as novel myeloid immune checkpoint therapy for oncology”, décrit les résultats du programme collaboratif mené par les équipes de recherche d'OSE Immunotherapeutics et du Docteur Elise Chiffoleau.

Pour la première fois, une efficacité préclinique significative des anticorps antagonistes de CLEC-1 est démontrée in vivo et en monothérapie dans un modèle tumoral d'hépatocarcinome de souris immunocompétente.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.