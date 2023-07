Ose Immunotherapeutics: deux bonnes nouvelles contre la rectocolite et la leucémie

(AOF) - Ose Immunotherapeutics annonce que le Comité d’experts indépendant (DSMB, Drug Safety Monitoring Board) de l’étude clinique de phase 2 de l’antagoniste du récepteur à l’IL-7 (IL-7R) Lusvertikimab (OSE-127) dans la rectocolite hémorragique, a recommandé la poursuite de l’essai jusqu’à sa finalisation. La biotech ajoute qu’en parallèle, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable sur la désignation statut orphelin pour Lusvertikimab dans le traitement de la Leucémie Aiguë Lymphoblastique (LAL).

" Après la recommandation du DSMB de poursuivre l'étude jusqu'à sa finalisation, l'objectif principal et stratégique de la Société reste l'évaluation clinique de Lusvertikimab à travers notre essai de phase 2 en cours dans la rectocolite hémorragique, dont la fin des inclusions est prévue dans les prochains mois ", commente Nicolas Poirier, Directeur général.

" Le statut de médicament orphelin accordé à Lusvertikimab dans le traitement des LAL à cellules précurseurs B ou T " ouvre des nouvelles indications potentielles de LAL, des maladies rares dont les options de traitement sont limitées. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.