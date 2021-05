OSE IMMUNOTHERAPEUTICS démarre un nouvel essai clinique de phase 2 sur le cancer du poumon

(AOF) - OSE Immunotherapeutics et la fondation italiennt FoRT (Fondazione Ricerca Traslazionale) ont annoncé l'autorisation de l'Agence Italienne du médicament (Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA) et du Comité d'éthique pour démarrer un nouvel essai clinique de phase 2 évaluant Tedopi en combinaison avec Opdivo ou avec une chimiothérapie en traitement de deuxième ligne chez les patients atteints d'un cancer du poumon métastatique non à petites cellules.

L'essai comprendra 3 bras de traitement et évaluera Tedopi, vaccin à base de néo-épitopes, en combinaison avec Opdivo (nivolumab), le checkpoint inhibiteur immunitaire de Bristol Myers Squibb, ou Tedopi en combinaison avec une chimiothérapie versus chimiothérapie seule en deuxième ligne de traitement chez des patients HLA-A2 positifs atteints d'un cancer du poumon métastatique non à petites cellules, après une première ligne de chimio-immunothérapie.

L'essai clinique sera promu par la fondation italienne en oncologie, FoRT. Il sera soutenu par Bristol Myers Squibb qui fournira Opdivo (nivolumab) et par OSE Immunotherapeutics qui fournira Tedopi et apportera un soutien financier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.