OSE Immunotherapeutics : autorisation d’accès précoce en Espagne pour Tedopi (cancer du poumon)

(AOF) - OSE Immunotherapeutics annonce aujourd’hui que l’Agence du médicament espagnole (AEMPS) a rendu disponible un nouveau programme d’accès précoce qui permettra aux patients d’avoir accès à Tedopi dans le cadre d’une autorisation pour « situation spéciale » (pour le traitement du cancer du poumon après échec d’un traitement par inhibiteur de point de contrôle (IPC).

Cette autorisation est basée sur les données cliniques positives de l'essai de phase 3 initial de Tedopi en troisième ligne de traitement (Atalante-1) et sur le besoin médical fort de ces patients.

Tedopi est le premier vaccin thérapeutique contre le cancer ayant montré des résultats d'efficacité positifs et cliniquement pertinents associés à un gain significatif de survie et à un meilleur profil de tolérance et de qualité de vie chez des patients souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules (CNPC) avancé, administré en monothérapie versus comparateur (traitement de référence à base de chimiothérapie) en troisième ligne en résistance secondaire à un IPC.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.