OSE IMMUNOTHERAPEUTICS : accord de licence pour Tedopi en Corée

(AOF) - Ose Immunotherapeutics a signé un accord de licence avec Chong Kun Dang (CKD) Pharmaceutical Corporation pour l'enregistrement et la commercialisation potentiels en Corée de Tedopi, son traitement expérimental contre le cancer. Selon les termes de l'accord, la biotech française recevra des paiements d'étapes d'un montant total de 4,3 millions d'euros, dont 1,2 million d'euros à la signature et à l'atteinte d'une étape court terme, et des royautés sur les ventes du produit et une marge dans le cadre du prix de transfert à un niveau légèrement inférieur à une trentaine de pourcents.

L'accord porte sur le développement et la licence de Tedopi sur le marché coréen qui représente environ 1 % du marché mondial de l'oncologie.

" Nous sommes très heureux d'annoncer cet accord de licence sur Tedopi avec CKD, l'une des sociétés pharmaceutiques leaders en Corée ", commente Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immmunotherapeutics.

" Ce partenariat vise à faire la différence pour les patients coréens atteints d'un cancer du poumon avancé après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur, une population qui représente un fort besoin médical. Cette licence témoigne de notre engagement pour faire bénéficier de Tedopi au plus grand nombre de patients à l'international et pour maximiser son potentiel ".